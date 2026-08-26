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26 августа, 08:10

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"Новости дня": жители ТиНАО перейдут на обслуживание газовых приборов в Мосгазе

"Новости дня": жители ТиНАО перейдут на обслуживание газовых приборов в Мосгазе

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Жители ТиНАО должны переоформить договоры на обслуживание газовых приборов. Владельцам домов, у которых соглашения заключены с частными компаниями, необходимо перейти на обслуживание к Мосгазу. Договоры со сторонними организациями перестанут действовать 31 декабря.

В ТиНАО предстоит обновить около 30 тысяч соглашений. Оформить документы можно лично в абонентском отделе в Троицке или онлайн на сайте Мосгаза. При личном обращении процедура занимает около 15 минут. Потребуются паспорт, выписка из ЕГРН и технические паспорта на газовое оборудование.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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