"Новости дня": Сергей Собянин рассказал о развитии сети центров госуслуг "Мои документы"

Сергей Собянин поздравил центры госуслуг "Мои документы" с юбилеем. Он отметил, что за 15 лет столица совершила революцию в этой области. Благодаря изменениям удалось создать совершенно другую атмосферу в центрах, куда люди приходят и получают хороший сервис.

В "Моих документах" предоставляется более 260 услуг. Горожане могут поменять паспорт, оформить собственность на землю, квартиру или получить льготы. Подробнее – в программе "Новости дня".

