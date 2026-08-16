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16 августа, 08:10

Транспорт

"Новости дня": круговое движение организовали в Братееве на пересечении двух улиц

"Новости дня": круговое движение организовали в Братееве на пересечении двух улиц

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На пересечении Братеевской и Ключевой улиц в Братееве сделали перекресток с круговым движением. Теперь в час могут проезжать до 2 тысяч машин, а опасных ситуаций стало меньше.

С начала года специалисты ЦОДД реализовали 38 проектов по изменению разметки, до конца декабря планируют завершить еще 62. Также изменения ждут Московский скоростной диаметр, Остаповский проезд и Внуково.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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