15 августа, 01:15Город
"Новости дня": фестиваль "Здорово на все сто" пройдет на ВДНХ 15–16 августа
В рамках проекта "Лето в Москве" на ВДНХ 15 и 16 августа пройдет фестиваль "Здорово на все сто", посвященный теме здорового образа жизни. Гости смогут сделать зарядку, позаниматься гимнастикой или танцами, поучаствовать в разнообразных спортивных тренировках, соревнованиях и подвижных играх, заняться дыхательными практиками и даже смехойогой.
Также будут работать обучающие площадки с лекциями и семинарами. Все желающие смогут пройти диагностику и получить консультации врачей.
Подробнее – в программе "Новости дня".