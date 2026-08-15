"Новости дня": фестиваль "Здорово на все сто" пройдет на ВДНХ 15–16 августа

В рамках проекта "Лето в Москве" на ВДНХ 15 и 16 августа пройдет фестиваль "Здорово на все сто", посвященный теме здорового образа жизни. Гости смогут сделать зарядку, позаниматься гимнастикой или танцами, поучаствовать в разнообразных спортивных тренировках, соревнованиях и подвижных играх, заняться дыхательными практиками и даже смехойогой.

Также будут работать обучающие площадки с лекциями и семинарами. Все желающие смогут пройти диагностику и получить консультации врачей.

Подробнее – в программе "Новости дня".