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15 августа, 01:15

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"Новости дня": фестиваль "Здорово на все сто" пройдет на ВДНХ 15–16 августа

"Новости дня": фестиваль "Здорово на все сто" пройдет на ВДНХ 15–16 августа

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В рамках проекта "Лето в Москве" на ВДНХ 15 и 16 августа пройдет фестиваль "Здорово на все сто", посвященный теме здорового образа жизни. Гости смогут сделать зарядку, позаниматься гимнастикой или танцами, поучаствовать в разнообразных спортивных тренировках, соревнованиях и подвижных играх, заняться дыхательными практиками и даже смехойогой.

Также будут работать обучающие площадки с лекциями и семинарами. Все желающие смогут пройти диагностику и получить консультации врачей.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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