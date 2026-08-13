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13 августа, 01:10

Общество

"Новости дня": марафон финансовой грамотности пройдет в Москве с 14 по 25 августа

"Новости дня": марафон финансовой грамотности пройдет в Москве с 14 по 25 августа

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Москвичей научат грамотно управлять семейным бюджетом и защищать сбережения на марафоне финансовой грамотности. Бесплатные уроки и встречи пройдут с 14 по 25 августа. Главной площадкой станет павильон "Заповедное посольство" в парке "Зарядье".

Для взрослых и детей подготовили более 350 лекций, игр и викторин. Эксперты расскажут, как выгодно вложить деньги, оформить налоговый вычет и защитить банковские карты от кибермошенников. Перед гостями выступят представители банков, страховых компаний и Федеральной налоговой службы.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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