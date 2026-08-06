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06 августа, 06:10

Город

"Новости дня": павильон с экспресс-диагностикой организма открылся на Никитском бульваре

"Новости дня": павильон с экспресс-диагностикой организма открылся на Никитском бульваре

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На Никитском бульваре в Москве заработал первый павильон с бесплатной экспресс-диагностикой организма. За одно посещение специалисты помогут определить биологический возраст, индекс массы тела, уровень стресса, состояние костной ткани и другие важные показатели здоровья.

После обследования гражданам дадут индивидуальные рекомендации по поддержанию здоровья. Подробнее – в программе "Новости дня".

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