"Новости дня": павильон с экспресс-диагностикой организма открылся на Никитском бульваре

На Никитском бульваре в Москве заработал первый павильон с бесплатной экспресс-диагностикой организма. За одно посещение специалисты помогут определить биологический возраст, индекс массы тела, уровень стресса, состояние костной ткани и другие важные показатели здоровья.

После обследования гражданам дадут индивидуальные рекомендации по поддержанию здоровья. Подробнее – в программе "Новости дня".