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Новости

03 августа, 17:00

Спорт

"Новости дня": бесплатные занятия йогой и фитнесом стартовали в ОЭЗ "Технополис "Москва"

"Новости дня": бесплатные занятия йогой и фитнесом стартовали в ОЭЗ "Технополис "Москва"

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В особой экономической зоне "Технополис "Москва" стартовал проект "На высоте". Сотрудники предприятий и жители Юго-Восточного административного округа теперь могут бесплатно заниматься спортом на открытой площадке с видом на город.

На крыше делового центра установили спортивные тренажеры и игровые комплексы. Здесь проходят занятия по зумбе, танцевальному фитнесу, йоге и растяжке. Подробнее – в программе "Новости дня".

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