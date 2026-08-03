"Новости дня": бесплатные занятия йогой и фитнесом стартовали в ОЭЗ "Технополис "Москва"

В особой экономической зоне "Технополис "Москва" стартовал проект "На высоте". Сотрудники предприятий и жители Юго-Восточного административного округа теперь могут бесплатно заниматься спортом на открытой площадке с видом на город.

На крыше делового центра установили спортивные тренажеры и игровые комплексы. Здесь проходят занятия по зумбе, танцевальному фитнесу, йоге и растяжке. Подробнее – в программе "Новости дня".