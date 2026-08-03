"Новости дня": дачу книгоиздателя Левенсона отреставрируют до конца 2026 года

В районе Ново-Переделкино началась реставрация дачи книгоиздателя Александра Левенсона – единственного сохранившегося деревянного дома, спроектированного архитектором Федором Шехтелем. Объект является памятником культурного наследия федерального значения.

Специалисты очистят стены, обработают их защитными составами, восстановят кирпичную кладку цоколя и флюгер в виде птицы Сирин. Также будет отреставрирована подлинная мебель и камин. После завершения работ в доме планируют открыть музей, посвященный Шехтелю. Реставрация завершится до конца 2026 года.

Подробнее – в программе "Новости дня".