03 августа, 08:40Город
"Новости дня": дачу книгоиздателя Левенсона отреставрируют до конца 2026 года
В районе Ново-Переделкино началась реставрация дачи книгоиздателя Александра Левенсона – единственного сохранившегося деревянного дома, спроектированного архитектором Федором Шехтелем. Объект является памятником культурного наследия федерального значения.
Специалисты очистят стены, обработают их защитными составами, восстановят кирпичную кладку цоколя и флюгер в виде птицы Сирин. Также будет отреставрирована подлинная мебель и камин. После завершения работ в доме планируют открыть музей, посвященный Шехтелю. Реставрация завершится до конца 2026 года.
Подробнее – в программе "Новости дня".