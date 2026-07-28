"Новости дня": рейд "Пешеходный переход" пройдет в Москве 28 июля

Рейд "Пешеходный переход" пройдет в Москве 28 июля. В каждом округе будут дежурить сотрудники ГАИ и проверять соблюдение правил дорожного движения. Под пристальным вниманием будут находиться не только пешеходы, но и водители.

Автомобилисты не должны создавать помех, они обязаны пропускать людей при переходе проезжей части. Также москвичам напомнили, что пересекая дорогу, необходимо снимать наушники и капюшоны.

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