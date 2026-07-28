"Новости дня": на Профсоюзной за 8 месяцев построили дом по крупномодульной технологии

В районе Черемушки на Профсоюзной улице за 8 месяцев построили трехсекционный дом площадью 46 тысяч квадратных метров по технологии крупномодульного строительства: заводские блоки с уже установленными окнами, трубами и отделкой собирали на стройплощадке как конструктор. В новостройке 528 квартир с отделкой, умными счетчиками, 12 лифтами и безбарьерной средой.

В столичном технопарке "Мосмедпарк" начали производить глазные капли для лечения глаукомы и катаракты: одни снижают внутриглазное давление, другие поддерживают восстановление тканей глаза. На полной мощности предприятие сможет выпускать более 10 миллионов флаконов в год, что снизит зависимость от зарубежных поставщиков и обеспечит больницы и аптеки отечественными препаратами.

С сентября пассажиры смогут возвращать билеты на пригородные поезда с указанием места онлайн через сайт или мобильное приложение перевозчика, тогда как сейчас это можно сделать только в кассе. Условия останутся прежними: при возврате более чем за два часа до отправления вернут полную стоимость, за вычетом сбора, менее чем за два часа – только половину.

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