27 июля, 12:00Город
"Новости дня": новый квартал появится в районе Нагатино-Садовники
Новый многофункциональный квартал появится на юге столицы в районе Нагатино-Садовники.
Современное пространство площадью почти 15 гектаров объединит жилые дома и все необходимое для комфортной жизни. Здесь возведут новую школу, которая сможет принять до 1 тысячи учеников, а также детский сад, рассчитанный почти на 400 дошкольников.
Появятся и другие социальные объекты. Подробнее о них – в программе "Новости дня".