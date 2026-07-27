"Новости дня": новый квартал появится в районе Нагатино-Садовники

Новый многофункциональный квартал появится на юге столицы в районе Нагатино-Садовники.

Современное пространство площадью почти 15 гектаров объединит жилые дома и все необходимое для комфортной жизни. Здесь возведут новую школу, которая сможет принять до 1 тысячи учеников, а также детский сад, рассчитанный почти на 400 дошкольников.

Появятся и другие социальные объекты. Подробнее о них – в программе "Новости дня".

