"Новости дня": в Москве отреставрируют дом на Красной Пресне

Дому на Красной Пресне возвращают былое величие и красоту. Здание, построенное в 1940-е годы XX века в стиле неоклассицизма, было местом притяжения советской интеллигенции.

Главное украшение здания – две башни с окнами-арками. При проведении капитального ремонта главной задачей было сохранить историческую уникальность дома.

Специалисты провели уже большую часть работ – расчистили фасад и подготовили его к покраске. В ближайшее время предстоит также привести в порядок архитектурный декор здания.

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