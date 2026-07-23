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23 июля, 12:00

Культура

"Новости дня": жители Москвы выберут фильмы для акции "Ночь кино"

"Новости дня": жители Москвы выберут фильмы для акции "Ночь кино"

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Жители Москвы выберут фильмы для акции "Ночь кино". Голосование уже открылось на сайте "Активный гражданин". Победившие картины покажут на четырех площадках сети "Москино".

В список для голосования вошли фильмы с участием Фаины Раневской, Евгения Леонова, Евгения Евстигнеева и Леонида Куравлева. Среди них – "Подкидыш", "Золушка", "Весна", "Джентльмены удачи", "Полосатый рейс" и "Обыкновенное чудо".

Подробнее – в программе "Новости дня".

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