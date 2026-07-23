"Новости дня": жители Москвы выберут фильмы для акции "Ночь кино"

Жители Москвы выберут фильмы для акции "Ночь кино". Голосование уже открылось на сайте "Активный гражданин". Победившие картины покажут на четырех площадках сети "Москино".

В список для голосования вошли фильмы с участием Фаины Раневской, Евгения Леонова, Евгения Евстигнеева и Леонида Куравлева. Среди них – "Подкидыш", "Золушка", "Весна", "Джентльмены удачи", "Полосатый рейс" и "Обыкновенное чудо".

Подробнее – в программе "Новости дня".