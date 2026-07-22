22 июля, 12:00Город
"Новости дня": москвичи проголосуют за возвращение скульптуры на Тверской улице
В проекте "Активный гражданин" стартовало голосование о восстановлении знаменитой скульптуры девушки с серпом и молотом на крыше дома № 17 на Тверской улице. Москвичи решат, стоит ли возвращать утраченную фигуру на угловую башню-ротонду здания.
Специалисты предлагают восстановить скульптуру по сохранившимся фотографиям с использованием современных технологий и материалов. В случае одобрения проекта она может вернуться на крышу дома спустя 68 лет.
Подробнее – в программе "Новости дня".