"Новости дня": москвичи проголосуют за возвращение скульптуры на Тверской улице

В проекте "Активный гражданин" стартовало голосование о восстановлении знаменитой скульптуры девушки с серпом и молотом на крыше дома № 17 на Тверской улице. Москвичи решат, стоит ли возвращать утраченную фигуру на угловую башню-ротонду здания.

Специалисты предлагают восстановить скульптуру по сохранившимся фотографиям с использованием современных технологий и материалов. В случае одобрения проекта она может вернуться на крышу дома спустя 68 лет.

Подробнее – в программе "Новости дня".