"Новости дня": в Москве число благоустроенных зон отдыха у воды выросло до 15

В столице увеличилось количество зон отдыха у воды, обустроенных по новому стандарту. Теперь таких территорий стало 15. В обновленный перечень вошли Бирюлевские пруды в Восточном Бирюлеве, Гольяновский пруд, Большой Очаковский пруд, Большой Перовский водоем в Новогирееве, Верхний и Нижний Удальцовские пруды на Проспекте Вернадского, Центральный пруд в Солнцеве, Ясеневские водоемы и Черневские пруды в Южном Бутове.

На всех территориях оборудованы пешеходные маршруты, спортивные и детские площадки. Центральный элемент каждой зоны – пляж. Для его обустройства использовали специальные настилы из террасной доски, на которых установили шезлонги, лежаки, зонты и навесы. Подробнее – в программе "Новости дня".

