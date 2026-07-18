"Новости дня": вестибюль станции метро "Печатники" закроют на три месяца

Восточный вестибюль станции метро "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии временно закроется с 18 июля. Пассажиры не смогут воспользоваться выходами № 3–7.

Открытым останется только выход № 2 – на улицу Гурьянова. Время в пути увеличится на 3 минуты.

Причины перекрытий в строительстве пересадки для одноименной станции второго направления Московских центральных диаметров. Планируется, что работы продлятся около трех месяцев.

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