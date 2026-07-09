"Новости дня": новый электробусный маршрут появится в Коммунарке 11 июля

Новый электробусный маршрут, который получит номер 985, появится в Коммунарке 11 июля. Пассажиры смогут с комфортом добраться до станций метро "Потапово", "Коммунарка", "Корниловская" и "Теплый Стан".

Обслуживать маршрут будут 6 современных электробусов. При оплате проезда по тарифу "Кошелек" карты "Тройка" в течение 90 минут действует бесплатная пересадка на другие маршруты наземного транспорта. Также предусмотрена скидка при пересадке на метро и МЦД.

Подробнее – в программе "Новости дня".