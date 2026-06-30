30 июня, 12:00Транспорт
"Новости дня": новые правила скоростных ограничений разработает Минтранс
Минтранс разработает новые правила установки скоростных ограничений на дорогах. Главное изменение заключается в том, что режим скорости будет определяться не только типом дороги.
При установке ограничений будут учитывать интенсивность движения, состояние дороги и окружающую инфраструктуру. Также будет учитываться наличие рядом социальных объектов, таких как школы и больницы, либо отсутствие застройки.
Подробнее – в программе "Новости дня".