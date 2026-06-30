"Новости дня": новые правила скоростных ограничений разработает Минтранс

Минтранс разработает новые правила установки скоростных ограничений на дорогах. Главное изменение заключается в том, что режим скорости будет определяться не только типом дороги.

При установке ограничений будут учитывать интенсивность движения, состояние дороги и окружающую инфраструктуру. Также будет учитываться наличие рядом социальных объектов, таких как школы и больницы, либо отсутствие застройки.

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