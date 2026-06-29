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29 июня, 09:05

Общество

"Новости дня": родителей в России начнут информировать о банковских операциях детей

"Новости дня": родителей в России начнут информировать о банковских операциях детей

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С 1 июля родители в России смогут контролировать банковские операции своих детей в возрасте от 14 до 18 лет. Они получат право запрашивать информацию об остатке средств, истории операций, а также реквизитах счетов и вкладов подростков.

Правила не будут распространяться на несовершеннолетних, которые уже состоят в браке или работают по трудовому договору. Подробнее – в программе "Новости дня".

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