"Новости дня": родителей в России начнут информировать о банковских операциях детей

С 1 июля родители в России смогут контролировать банковские операции своих детей в возрасте от 14 до 18 лет. Они получат право запрашивать информацию об остатке средств, истории операций, а также реквизитах счетов и вкладов подростков.

Правила не будут распространяться на несовершеннолетних, которые уже состоят в браке или работают по трудовому договору. Подробнее – в программе "Новости дня".