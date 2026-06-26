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26 июня, 06:30

Спорт

"Новости дня": бесплатные тренировки по йоге можно посетить в Москве

"Новости дня": бесплатные тренировки по йоге можно посетить в Москве

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Москвичей пригласили на бесплатные тренировки по йоге в рамках проектов "Спортивные выходные" и "Лето. Пляж. Московский спорт". Занятия проходят на городских пляжах и крышах районных центров "Место встречи".

Тренировки на крышах начинаются каждую субботу в 11:45 и длятся один час. Регистрация на пляжные занятия доступна на месте. Расписание публикуют на официальном сайте. Участникам рекомендуют приходить за 10 минут до начала, брать воду и головной убор в жаркую погоду.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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