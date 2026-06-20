"Новости дня": новый порядок выдачи медсправок вступит в силу в России с 1 сентября

С 1 сентября в России изменится порядок выдачи медицинских справок и заключений. Забрать документ сможет не только пациент, но и его близкие родственники: дети, внуки, родители, бабушки и дедушки.

Также пациент может заранее подписать согласие на выдачу справки доверенному лицу. Согласия пациента на предоставление документа в электронном виде больше не потребуется, справку будут формировать автоматически.

Подробнее – в программе "Новости дня".