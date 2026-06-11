11 июня, 01:10Мэр Москвы
"Новости дня": Собянин и Кириенко встретились с участниками первой смены лагеря "Кутузов"
Сергей Собянин и первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко провели встречу с участниками первой смены в детском спортивно-патриотическом палаточном лагере "Кутузов".
Мэр столицы пообещал, что в 2026 году продолжится традиция палаточных лагерей для старшеклассников. В прошлом сезоне 3 лагеря едва вместили всех желающих. Поэтому в этом году открылись сразу 10 лагерей. В течение трех летних месяцев в них смогут отдохнуть, подтянуть физподготовку и пройти курсы начальной тактической подготовки свыше 13 тысяч ребят.
Подробнее – в программе "Новости дня".