"Новости дня": Собянин и Кириенко встретились с участниками первой смены лагеря "Кутузов"

Сергей Собянин и первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко провели встречу с участниками первой смены в детском спортивно-патриотическом палаточном лагере "Кутузов".

Мэр столицы пообещал, что в 2026 году продолжится традиция палаточных лагерей для старшеклассников. В прошлом сезоне 3 лагеря едва вместили всех желающих. Поэтому в этом году открылись сразу 10 лагерей. В течение трех летних месяцев в них смогут отдохнуть, подтянуть физподготовку и пройти курсы начальной тактической подготовки свыше 13 тысяч ребят.

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