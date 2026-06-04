"Новости дня": нетрезвых водителей в России могут обязать пройти реабилитацию

В России для водителей, задержанных за управление автомобилем в состоянии опьянения, могут ввести обязательную медицинскую реабилитацию. Соответствующую инициативу прорабатывают МВД, Минздрав и Минюст России.

Предполагается, что нарушители будут проходить диагностику, профилактику или курс лечения. Медицинская реабилитация может стать обязательным условием для восстановления водительских прав.

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