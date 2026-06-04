04 июня, 12:15Транспорт
"Новости дня": нетрезвых водителей в России могут обязать пройти реабилитацию
В России для водителей, задержанных за управление автомобилем в состоянии опьянения, могут ввести обязательную медицинскую реабилитацию. Соответствующую инициативу прорабатывают МВД, Минздрав и Минюст России.
Предполагается, что нарушители будут проходить диагностику, профилактику или курс лечения. Медицинская реабилитация может стать обязательным условием для восстановления водительских прав.
Подробнее – в программе "Новости дня".