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Новости

03 июня, 03:10

Город

"Новости дня": новые арт-павильоны заработали в столице в рамках проекта "Лето в Москве"

"Новости дня": новые арт-павильоны заработали в столице в рамках проекта "Лето в Москве"

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В столице заработали новые арт-павильоны в рамках проекта "Лето в Москве". На Арбате, например, в павильоне "Вишня" москвичам предлагают попробовать сезонные ягоды и летние напитки. Также там можно приобрести свечи, посуду, подушку и другие товары для дома.

В свою очередь, на набережной парка искусств "Музеон" можно найти "Фабрику мороженого", где представлен широкий выбор десерта, как традиционного, так и экзотического. Подробнее – в программе "Новости дня".

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Сюжет: Лето в Москве
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