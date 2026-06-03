"Новости дня": новые арт-павильоны заработали в столице в рамках проекта "Лето в Москве"

В столице заработали новые арт-павильоны в рамках проекта "Лето в Москве". На Арбате, например, в павильоне "Вишня" москвичам предлагают попробовать сезонные ягоды и летние напитки. Также там можно приобрести свечи, посуду, подушку и другие товары для дома.

В свою очередь, на набережной парка искусств "Музеон" можно найти "Фабрику мороженого", где представлен широкий выбор десерта, как традиционного, так и экзотического. Подробнее – в программе "Новости дня".