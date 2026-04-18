"Новости дня": новый маршрут автобусов запустили от станции "Тушинская" до Бузланово

Новый маршрут автобусов № 1540 запустили от станции метро "Тушинская" до деревни Бузланово в городском округе Красногорск. Тариф зависит от расстояния.

Оплатить проезд можно "Тройкой" и банковской картой. При этом их нужно прикладывать два раза – на вход и выход. Также пассажиры могут воспользоваться безлимитным билетом "Единый" зоны "Пригород" на 30, 90 или 365 дней.

