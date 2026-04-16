"Новости дня": российских операторов хотят обязать возвращать деньги жертвам мошенников

В России готовят законопроект, по которому банки и операторы связи будут обязаны возвращать клиентам деньги, если не смогли заблокировать подозрительный перевод.

Обратиться за компенсацией нужно в течение 10 рабочих дней, при этом по факту хищения средств должно быть возбуждено уголовное дело.

Средства вернет та сторона, которая допустила нарушение, например оператор связи, если кража произошла после звонка или СМС от мошенников.

