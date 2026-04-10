"Новости дня": "Матрешка Москвы" в парке "Зарядье" перешла на летний режим работы

"Матрешка Москвы" в парке "Зарядье" переведена на летний режим работы. Конструкция высотой 22 метра усеяна мерцающими медиаэкранами-сотами. Их площадь составляет 1,5 теннисных корта, более 100 профессиональных световых приборов добавлены в конструкцию.

Вечерние программы проходят с 19:00 до 21:00 по будням и в воскресенье, а по субботам показ можно увидеть в 22:00. Летний график будет действовать до октября. Посетители парка смогут увидеть сюжеты о географии, культуре и традициях России, а также современные интерпретации сказок Александра Пушкина.

Подробнее – в программе "Новости дня".