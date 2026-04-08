"Новости дня": в России разработают ГОСТ для оконных сеток

В России разработают ГОСТ для оконных сеток. Действующие нормы не содержат четких требований к размеру и расположению знаков с предупреждением.

Теперь на антимоскитных сетках появится текст об опасности на видном месте. Маркировка напомнит о риске падения. Также отдельно будет прилагаться информация о том, какие существуют фиксаторы для окон, детские замки, чтобы каждый, кто покупает антимоскитную сетку, знал, что в комплекте к ней должен продаваться блокиратор открытия окна.

