08 апреля, 01:20Общество
"Новости дня": в России разработают ГОСТ для оконных сеток
В России разработают ГОСТ для оконных сеток. Действующие нормы не содержат четких требований к размеру и расположению знаков с предупреждением.
Теперь на антимоскитных сетках появится текст об опасности на видном месте. Маркировка напомнит о риске падения. Также отдельно будет прилагаться информация о том, какие существуют фиксаторы для окон, детские замки, чтобы каждый, кто покупает антимоскитную сетку, знал, что в комплекте к ней должен продаваться блокиратор открытия окна.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.