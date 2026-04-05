"Новости дня": изменено расписание поездов МЦД-1 и "Аэроэкспрессов"

С 5 апреля временно изменилось расписание поездов МЦД-1 и "Аэроэкспрессов" в аэропорт Шереметьево. Это связано с работами по модернизации путевой инфраструктуры на станции Савеловская. С 00:00 до 10:00 интервалы движения электричек на Савеловском направлении увеличатся до часа, на Белорусском – до 30 минут.

Часть поездов будет проходить станции Беговая и Тестовская без остановок, некоторые маршруты сократят до Белорусской и Бескудниково, Савеловской. "Аэроэкспрессы" будут курсировать укороченными маршрутами – от и до Савеловской.

