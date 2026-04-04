"Новости дня": первый урожай свежей зелени появился на прилавках столичных ярмарок

Первый урожай свежей зелени появился на прилавках столичных ярмарок. Укроп, петрушка, кинза, зеленый лук и ярко-розовый редис поступили в продажу.

Представитель пресс-службы ГБУ "Московские ярмарки" Валерия Бредихина сообщила, что к середине апреля фермеры начнут привозить шпинат и несколько сортов салата. К концу апреля и началу мая появится редис французский завтрак и первая южная клубника из Крыма.

