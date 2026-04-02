"Новости дня": дополнительный офис "Мои документы" открылся в Троицке

Дополнительный офис "Мои документы" открылся в районе Троицк на Нововатутинском проспекте. Площадь нового центра составляет практически 1,6 тысячи квадратных метров, что позволило разместить 39 окон приема и 10 компьютеров для самостоятельного оформления государственных услуг онлайн.

В центре есть комфортные зоны ожидания, терминалы оплаты, банкомат, торговые автоматы и зона обмена книгами. Для посетителей с детьми оборудовали комнату матери и ребенка и детский уголок. Для новобрачных здесь расположили отдельный кабинет, в котором можно зарегистрировать брак в неторжественной обстановке.

