"Новости дня": выставка "150 артистов. Союз театральных деятелей" начнет работу на ВДНХ

Масштабная мультимедийная выставка "150 артистов. Союз театральных деятелей" начнет работу на ВДНХ с 1 апреля. С помощью современных технологий экспозиция позволит проследить развитие российского театрального сообщества – от его истоков до современности.

Выставка разделена на несколько тематических зон. Благодаря мультимедийным стенам, сенсорным экранам и виртуальным книгам посетители смогут увидеть образы великих актеров прошлых лет. Отдельное внимание уделено материалам о работе театров в годы Великой Отечественной войны.

Вход на выставку будет бесплатным.

Подробнее – в программе "Новости дня".