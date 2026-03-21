21 марта, 01:30Экономика
"Новости дня": ЦБ понизил ключевую ставку до 15% годовых
Банк России снизил ключевую ставку до 15% годовых. В следующий раз регулятор уже будет учитывать не только внутренние риски, но и внешние. На сегодня экономика приближается к траектории сбалансированного роста. Ближайшее заседание состоится 24 апреля.
Станции "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии и МЦД-2 соединит пешеходная галерея. Она пройдет под автомобильным путепроводом Московского скоростного диаметра (МСД) в границах улиц Шоссейной, Полбина и Гурьянова. Когда новый переход откроют, пересадка между метро, вторым диаметром и остановкой наземного городского транспорта станет быстрее и комфортнее.
