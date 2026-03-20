"Новости дня": реконструкция стадиона "Торпедо" имени Стрельцова завершится в 2026 году

В 2026 году завершится реконструкция стадиона "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова. На месте старого стадиона появится современный спорткомплекс площадью почти 63 тысячи квадратов. На его территории обустроят тренировочные поля, трибуны, детский клуб, музей и другие объекты.

Всего в этом году в разных округах столицы возведут 18 новых спорткомплексов. Это будут как крупные здания городского значения, так и районные физкультурно-оздоровительные центры. Они появятся рядом с жилыми домами, чтобы москвичи могли заниматься спортом в шаговой доступности.

Подробнее – в программе "Новости дня".