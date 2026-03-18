"Новости дня": москвичи дали имена амурским тигрятам в столичном зоопарке

Москвичи дали имена амурским тигрятам, которые недавно появились на свет в столичном зоопарке. Самец получил имя Уссури в честь реки в Приморском крае. Его сестру назвали Таежка – отсылка к лесам, где жили их родители.

Мама Шива и папа Амур-Орион родом из дикой природы. Рождение тигрят является частью программы сохранения вида. Они подарят потомство, чтобы обновить и укрепить генофонд. Имена выбрали москвичи голосованием на сайте "Активный гражданин".

