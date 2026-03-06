"Новости дня": москвичам рассказали о работе соцучреждений в праздничные дни

В преддверии Международного женского дня многие социальные учреждения столицы перейдут на особый график работы. Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей будет вести прием без выходных.

Поликлиники, центры женского здоровья и ветеринарные клиники в праздничные выходные будут работать в сокращенном режиме либо сохранят привычный график. Москвичи смогут получать необходимую помощь и поддержку.

Подробнее – в программе "Новости дня".