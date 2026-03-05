05 марта, 17:00Город
"Новости дня": центр "Мои документы" открылся после капремонта в Братееве
Центр госуслуг "Мои документы" в столичном районе Братеево открыл свои двери для посетителей после капремонта. В обновленном центре на улице Борисовские пруды все продумали для того, чтобы обслуживание проходило оперативно и комфортно для всех клиентов.
Для посетителей установили современную удобную мебель. При модернизации учли самые разнообразные мелочи, которые делают посещение центра более приятным.
Подробнее – в программе "Новости дня".