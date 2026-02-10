Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 февраля, 12:00

Общество

"Новости дня": вакцину от аллергии могут зарегистрировать уже во втором квартале 2026 года

"Новости дня": вакцину от аллергии могут зарегистрировать уже во втором квартале 2026 года

Собянин рассказал Путину об основных направлениях развития Москвы

Собянин: Москва по поручению президента развивает ИИ-сервисы в сфере медицины

"Новости дня": в Москве реконструированы десятки новых поликлиник и стационаров

В России младенцев начнут обследовать на новые заболевания

"Новости дня": в РФ создадут единую базу данных пациентов с хроническими заболеваниями

"Новости дня": первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева представили в Москве

"Новости дня": уникальная технология появилась в Российском университете медицины

Новости социального блока Москвы

Москвичам рассказали создании уникальной продукции в области протезирования и реабилитации

Вакцина от аллергии может быть введена в оборот уже во втором квартале 2026 года. Планами о временной регистрации нового препарата поделилось Федеральное медико-биологическое агентство.

Параллельно завершается набор пациентов для третьей, финальной фазы клинических исследований, что приближает средство к постоянной регистрации. Новая вакцина предназначена для профилактики аллергии на пыльцу березы и связанной с ней пищевой непереносимостью.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
медицинаобществовидео

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

Чем опасны готовые поделки с маркетплейсов?

Использование таких наборов ведет к снижению самостоятельности и изобретательности у детей

В результате у детей формируется убеждение, что любую задачу можно просто купить

Читать
закрыть

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика