"Новости дня": вакцину от аллергии могут зарегистрировать уже во втором квартале 2026 года

Вакцина от аллергии может быть введена в оборот уже во втором квартале 2026 года. Планами о временной регистрации нового препарата поделилось Федеральное медико-биологическое агентство.

Параллельно завершается набор пациентов для третьей, финальной фазы клинических исследований, что приближает средство к постоянной регистрации. Новая вакцина предназначена для профилактики аллергии на пыльцу березы и связанной с ней пищевой непереносимостью.

