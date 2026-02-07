Форма поиска по сайту

07 февраля, 05:30

Общество

"Новости дня": уникальная технология появилась в Российском университете медицины

"Новости дня": уникальная технология появилась в Российском университете медицины

Москвичам рассказали создании уникальной продукции в области протезирования и реабилитации

Собянин: Москва наращивает выпуск инновационных лекарственных средств

Отечественная вакцина от ротавируса готовится к выпуску в России

"Новости дня": вакцину от ротавируса создали в России

Новый перечень жизненно важных лекарств начнет действовать в России с 24 февраля

Заммэра Ракова рассказала о прогрессе в ранней диагностике онкологии в Москве

Новости социального блока Москвы

"Интервью": Игорь Хатьков – о борьбе медиков с онкологией

Более 60 онкологов получили почетный статус "Московский врач"

Уникальная технология появилась в Российском университете медицины. Благодаря ей люди со сложными травмами и заболеваниями могут быстрее вернуться к активной жизни.

Как правило, протезирование предполагает две операции. Однако теперь повторной операции можно избежать. Новая технология позволяет винтам и пластинам самостоятельно растворяться в организме.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
медицинаобществовидео

