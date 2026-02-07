"Новости дня": уникальная технология появилась в Российском университете медицины

Уникальная технология появилась в Российском университете медицины. Благодаря ей люди со сложными травмами и заболеваниями могут быстрее вернуться к активной жизни.

Как правило, протезирование предполагает две операции. Однако теперь повторной операции можно избежать. Новая технология позволяет винтам и пластинам самостоятельно растворяться в организме.

Подробнее – в программе "Новости дня".

