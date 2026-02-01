"Новости дня": социальные пенсии в России повысят почти на 7%

Вскоре в России произойдет повышение социальных пенсий почти на 7%. Прибавку получат инвалиды всех групп, включая детей, а также люди, не имеющие необходимого трудового стажа, и нетрудоспособные члены семьи, потерявшие кормильца.

В среднем социальная пенсия увеличится примерно на 1 тысячу рублей и составит около 16,5 тысячи рублей. Базовая социальная пенсия по возрасту после индексации достигнет 9,4 тысячи рублей. Повышение коснется всех получателей, независимо от их трудоустройства.

