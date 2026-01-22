Форма поиска по сайту

22 января, 06:00

Спорт

"Новости дня": мастер-класс лыжника Легкова прошел в "Лужниках"

В "Лужниках" любителям лыжного спорта устроили праздник. На лыжно-биатлонной трассе комплекса прошел мастер-класс с участием олимпийского чемпиона Александра Легкова.

Его называют одной из ярчайших звезд отечественного спорта. В копилке лыжника – золото Олимпиады в Сочи и многие другие престижные награды. Чемпион поделился с гостями секретами профессионального мастерства и рассказал о ключевых моментах своей карьеры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

