"Новости дня": мастер-класс лыжника Легкова прошел в "Лужниках"

В "Лужниках" любителям лыжного спорта устроили праздник. На лыжно-биатлонной трассе комплекса прошел мастер-класс с участием олимпийского чемпиона Александра Легкова.

Его называют одной из ярчайших звезд отечественного спорта. В копилке лыжника – золото Олимпиады в Сочи и многие другие престижные награды. Чемпион поделился с гостями секретами профессионального мастерства и рассказал о ключевых моментах своей карьеры.

