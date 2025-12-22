"Новости дня": новые дороги у метро "Ильинская" повысят комфорт пассажиров

Строительство новых дорог возле будущей станции метро "Ильинская" Рублево-Архангельской линии позволит жителям с комфортом добираться как до метро, так и до торговых объектов в районе станции. Вдоль Новорижского шоссе появятся дублеры в сторону области и будущего транспортного узла "Ильинская".

Всего в рамках проекта планируют построить около 13 километров дорог с путепроводами и эстакадами. Также предусмотрено обустройство 2 перехватывающих парковок, новых остановок и конечной станции городского транспорта.

