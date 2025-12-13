"Новости дня": парк Казачьей славы благоустроили в Лефортове

Уютное место отдыха для всей семьи появилось в районе Лефортово. Там благоустроили парк Казачьей славы. Дети могут проводить время на экоплощадке с горками-лазалками, качелями и каруселями.

Взрослые могут заняться спортом. Для этого установили воркаут-комплекс с тренажерами. Повсюду расставили стильные скамейки и парковые качели. Таких уютных мест для тихого и активного отдыха на юго-востоке Москвы становится больше.

Подробнее – в программе "Новости дня".