Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 декабря, 23:30

Город

"Новости дня": в "Лужниках" открылся один из самых больших катков в Москве

"Новости дня": в "Лужниках" открылся один из самых больших катков в Москве

"Московский патруль": фитнес-клуб расторг договоры с клиентами и не вернул средства

"Московский патруль": в столице осужден сотрудник, который обворовывал своего работодателя

"Московский патруль": в Москве вынесли приговор двум полицейским по делу о коррупции

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 11 декабря

Человека в костюме Крокодила Гены заметили в московском метро

Минимальная зарплата в Москве вырастет более чем на 6 тыс рублей с 1 января

Сергей Собянин открыл уникальный каток в "Лужниках"

Толпу Дедов Морозов заметили на улицах Москвы

В Москве открылся VIII Молодежный форум "Наследие"

В "Лужниках" открылся один из самых больших катков в Москве. На залитом льдом пространстве перед Большой спортивной ареной и примыкающих к нему боковых аллеях смогут отдыхать до 3 тысяч человек одновременно. А главным украшением катка стала медиа-елка, высота которой составляет 16 метров.

Рядом работают пункты проката и обогрева, кафе и рестораны, а сориентироваться помогает удобная система навигации. Каток стал главной частью проекта благоустройства "Лужников".

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
городвидео

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика