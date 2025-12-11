"Новости дня": в "Лужниках" открылся один из самых больших катков в Москве

В "Лужниках" открылся один из самых больших катков в Москве. На залитом льдом пространстве перед Большой спортивной ареной и примыкающих к нему боковых аллеях смогут отдыхать до 3 тысяч человек одновременно. А главным украшением катка стала медиа-елка, высота которой составляет 16 метров.

Рядом работают пункты проката и обогрева, кафе и рестораны, а сориентироваться помогает удобная система навигации. Каток стал главной частью проекта благоустройства "Лужников".

Подробнее – в программе "Новости дня".

