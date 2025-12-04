Форма поиска по сайту

04 декабря, 23:15

Транспорт

"Новости дня": беспилотный трамвай перевез 40 тыс пассажиров за 3 месяца

Более 6 млн пользователей зарегистрировались в приложении "Метро Москвы"

Беспилотный трамвай в Москве проехал 20 тысяч километров с момента запуска

"Интервью": Антон Кирюхин – о трендах в транспортной отрасли в 2025 году

Беспилотный трамвай перевез 40 тысяч пассажиров за 3 месяца работы в Москве

Беспилотный трамвай ни разу не нарушил ПДД за три месяца работы в Москве

"Это Москва. Инфраструктура": как быстрее доехать в аэропорт

Собянин: Москва полностью заменила состав электропоездов на МЦД

Беспилотный трамвай в Москве перевез 40 тыс пассажиров за 3 месяца

РЖД запустили "Буревестник" между Москвой и Нижним Новгородом после 11-летнего перерыва

Беспилотный трамвай перевез 40 тысяч пассажиров за 3 месяца. Пробег транспорта под управлением искусственного интеллекта (ИИ) составляет уже более 20 тысяч километров.

Трамвай оснащен датчиками и камерами, считывающими дорожную ситуацию – загруженность, обстановку вблизи рельсов. Для спокойствия пассажиров внутри всегда находится кондуктор. При этом инновационный трамвай ни получил ни одного штрафа за нарушение правил дорожного движения и не выбился из графика.

Вскоре беспилотными станут и другие виды московского транспорта. Подробнее – в программе "Новости дня".

