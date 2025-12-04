"Новости дня": беспилотный трамвай перевез 40 тыс пассажиров за 3 месяца

Беспилотный трамвай перевез 40 тысяч пассажиров за 3 месяца. Пробег транспорта под управлением искусственного интеллекта (ИИ) составляет уже более 20 тысяч километров.

Трамвай оснащен датчиками и камерами, считывающими дорожную ситуацию – загруженность, обстановку вблизи рельсов. Для спокойствия пассажиров внутри всегда находится кондуктор. При этом инновационный трамвай ни получил ни одного штрафа за нарушение правил дорожного движения и не выбился из графика.

Вскоре беспилотными станут и другие виды московского транспорта. Подробнее – в программе "Новости дня".