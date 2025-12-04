04 декабря, 23:15Транспорт
"Новости дня": беспилотный трамвай перевез 40 тыс пассажиров за 3 месяца
Беспилотный трамвай перевез 40 тысяч пассажиров за 3 месяца. Пробег транспорта под управлением искусственного интеллекта (ИИ) составляет уже более 20 тысяч километров.
Трамвай оснащен датчиками и камерами, считывающими дорожную ситуацию – загруженность, обстановку вблизи рельсов. Для спокойствия пассажиров внутри всегда находится кондуктор. При этом инновационный трамвай ни получил ни одного штрафа за нарушение правил дорожного движения и не выбился из графика.
Вскоре беспилотными станут и другие виды московского транспорта. Подробнее – в программе "Новости дня".