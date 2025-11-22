"Новости дня": страховая пенсия придет россиянам дважды в декабре

Страховая пенсия придет россиянам дважды в декабре. Это касается тех, кому выплаты обычно приходят в первой половине месяца, но не позднее 11 числа.

Сначала деньги начислят за декабрь, а затем, до 28 числа, – за январь. Пенсия будет проиндексирована более чем на 7,5%. У 80-летних юбиляров, которые отметили свой день рождения в ноябре, ожидается прибавка на 10,2 тысячи рублей.

