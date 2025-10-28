"Новости дня": новый завод для программы реновации открылся в Москве

На Белокаменном шоссе в районе Богородское начал работу новый завод для программы реновации. Предприятие будет выпускать сборные элементы, которые затем монтируют на строительных площадках.

Как отметил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, использование префаб-элементов ускоряет строительство и повышает качество жилья. Срок службы таких домов превышает 100 лет.

Завод создал более 500 рабочих мест и уже обеспечил строительство около 100 домов в столице. Подробнее – в программе "Новости дня".