28 октября, 12:10

Город

"Новости дня": новый завод для программы реновации открылся в Москве

"Новости дня": новый завод для программы реновации открылся в Москве

Смертельная авария произошла на развязке МКАД с Можайским шоссе

Москвичи могут бесплатно освоить дзюдо в секциях города

Более 135 тысяч кружков и секций организованы для детей в Москве

Москвичам рассказали о новой стратегии развития Театра на Покровке

В Парке Горького начали монтировать каток к зимнему сезону

Фестиваль "Спортлэнд" состоится в Гостином Дворе 31 октября и 1 ноября

Более трети московских молодоженов предпочли камерную свадьбу

Пасмурная погода сохранится в Москве всю неделю

Меры поддержки от Москвы могут получить участники спецоперации

На Белокаменном шоссе в районе Богородское начал работу новый завод для программы реновации. Предприятие будет выпускать сборные элементы, которые затем монтируют на строительных площадках.

Как отметил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, использование префаб-элементов ускоряет строительство и повышает качество жилья. Срок службы таких домов превышает 100 лет.

Завод создал более 500 рабочих мест и уже обеспечил строительство около 100 домов в столице. Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
