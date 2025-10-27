Форма поиска по сайту

27 октября, 07:15

Город

Улицы Москвы начали украшать к Новому году

Улицы Москвы начали украшать к Новому году. В этом году подготовка стартовала раньше обычного, поскольку столица вновь вошла в топ самых популярных направлений на новогодние каникулы.

Уже установлена елка в Парке Горького, а Центральный универмаг украсили традиционными красными лентами с бантами. Муниципальные власти рекомендовали торговым точкам завершить украшение к 1 ноября, что на месяц раньше предыдущего срока.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

