"Новости дня": Сергей Собянин рассказал, сколько поездок совершено на МЦК за 9 лет

10 сентября, 18:10

Транспорт

За 9 лет на Московском центральном кольце совершено около 1,2 миллиарда поездок, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Мэр отметил, что МЦК стал одним из самых востребованных видов транспорта. В районах кольца строятся новые деловые районы и производственные современные предприятия. Интервалы движения поездов удалось сократить до четырех минут в напряженные часы.

Вакцинация детей против гриппа началась в Москве. Сделать прививку можно в школах, детских садах и поликлиниках. Специалисты предлагают четырехвалетную российскую вакцину. Она дает защиту от четырех серотипов гриппа, тогда как многие препараты покрывают только три. Чтобы привить ребенка в школе, родители должны заранее заполнить согласие в электронном дневнике "МЭШ" либо передать бумажный вариант классному руководителю.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Новости дня
мэр Москвытранспортобществогородвидео

