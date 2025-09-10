"Новости дня": поэтический квартирник пройдет в обновленной библиотеке имени Лермонтова

Поэтический квартирник пройдет в обновленной библиотеке № 76 имени Лермонтова в Москве. Также для гостей проведут мастер-классы по скетчингу и изготовлению арома-саше. Это первые мероприятия библиотеки после двухгодичного ремонта здания. Там установили новую мебель и компьютеры, подключили беспроводной интернет. Книжный фонд разделили на тематические отделы.

У Рижского вокзала завершили благоустройство разворотного трамвайного кольца. Там уложили серый камень, сделали клумбы, разбили газон и посадили растения. Кольцо – часть восстановленной трамвайной линии на Трифоновской улице, которую не использовали 30 лет. Обкатку новых путей уже провели. Полный запуск движения планируют к концу этого года.

На севере Москвы завершается капитальный ремонт двухэтажного жилого дома 1949 года постройки. Здание расположено в 1-м Войковском проезде и выполнено в стиле советского неоклассицизма. За время ремонта обновили подвал, электрику, системы холодного и горячего водоснабжения, а также заменили инженерные коммуникации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.